Мужчина во время клинической смерти увидел два туннеля, но ему не разрешили в них войти

Инцидент произошел в июне 2006 года. После интенсивной терапии Коппи лежал в коридоре медсанчасти, так как свободных палат не было. Он не принимал какие-либо галлюциногенные средства, всё происходило в полном сознании.

Внезапно свет погас и перед глазами появились два тоннеля. Мужчина сразу подумал о своей смерти и посмотрел на тело: оно было не земное. Коппи в полной темноте не понял, куда ему идти. Через мгновение возник яркий тоннель. Герой истории уже собрался туда, но родная бабушка со всей силы оттолкнула его. Образовался другой тоннель, однако и туда его не пустили: препятствовал уже неизвестный мужчина.

Внезапно возник пурпурный свет, который осветил нескольких созданий. Они заставили мужчину чувствовать себя любимым. То были любящие души.

Перед глазами Коппи пронеслась вся его жизнь. Он мог задавать вопросы: создания охотно отвечали на них и успокаивали. Ощущение пространства и времени исчезли. Также не стало и следа от страха. Внезапно возникло другое существо, оно сказал герою истории несколько раз: «Всё будет хорошо». Коппи очнулся в больнице будто исцеленным: слабости и недомогания не было. Уже на следующий день пришли хорошие анализы, от проблемы с сердцем будто ничего не осталось.

Коппи регулярно вспоминает пережитое, хотя прошло уже больше 15 лет. Случившееся оставило позитивный след в памяти мужчины.