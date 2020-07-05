Зачем нужна оценка ущерба от залива квартиры?

Подтопление квартиры может случится с каждым. Обычна самостоятельно рассчитать ущерб, найти виновника и взыскать с него определенную сумму довольно проблематично. Оценка ущерба после залива квартиры москва происходит с привлечением опытного специалиста, который предоставит всю информацию о полученном ущербе в письменном виде и поможет воспользоваться услугами специализированной организации до полного удовлетворения претензии как в досудебном, так и в судебном порядке.

Зачем нужна оценка ущерба при заливе?

Если с виновником аварии не удалось решить вопрос мирным путем, и вы решили обращаться в суд прежде всего необходимо уплатить государственную пошлину. Дело в том, что пошлина — это процент от суммы иска, которая должна быть подтверждена документально.

Наиболее привычным и понятным всем сторонам, и суду документом сейчас является отчет об оценке ущерба. Его также можно использовать в досудебном урегулировании спора. Отчет и смета в комплекте могут стать весомым аргументом, говорящим в вашу пользу. Сумма, которая подтверждена только словами не вызывает такого доверия как сумма, подкрепленная документом.

Какие документы потребуются при оценке залива?

Прежде всего вы должны предоставить оценщику акт залива. Для этого сделайте копии, а оригиналы оставьте у себя.

Далее крайне желательно предоставить план квартиры, где расписана площадь всех помещении. Сумма ущерба будет рассчитывать исходя не только из площади самого помещения, но и с учетом площади стен проемов и т.д. Ели официального плана квартиры нет, то в суде вас непременно спросят откуда взялись площади и правильно ли их измеряли.

Поэтому чтобы не возникло недоразумении, самый надёжный вариант — это привязка к площадям помещений по плану ПИБ (БТИ). Тогда все вопросы, связанные с площадью, сразу исчезнут. Его можно взять в технических или кадастровых паспортах на квартиру. При оценке необходимо предоставить любой из этих паспортов.

В-третьих, от вас потребуют документ подтверждающий, что вы являетесь владельцем квартиры. Подойдет свидетельство о регистрации права собственности. Собственно, данный документ для самого расчета не нужен, но по действующим Федеральным стандартам в отчете об оценке обязательно должен быть указан владелец имущества со ссылкой на соответствующий документ. И конечно вы должны предоставить паспорт для заключения договора на оценку.