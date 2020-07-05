Ортопед объяснил, почему болят ноги от обуви без каблука

Многие женщины жалуются на то, что у них часто ноги болят и «горят огнем» даже тогда, когда они носят, казалось бы, самую удобную обувь — на низком ходу и без каблука. К вечеру конечности сильно отекают, «гудут». Причина, по словам травматолога-ортопеда Романа Каравая, может быть именно в обуви. Врач «разобрал» недостатки популярных видов обуви без каблука, а также объяснил, к каким последствиям может привести их постоянное ношение.Читайте на Информинг.Ру: Американские медики опубликовали новые рекомендации по снижению риска заболевания ракомКеды сейчас в тренде. Эта обувь на удивление практична — и под джинсы, и под юбку, и под шорты подходит одинаково, позволяя каждый раз создавать модный образ. Однако кеды идут не только без каблука — у них отсутствует даже рельеф колодки. Как результат — плоская подошва не способна амортизировать удар пятки о поверхность земли, из-за чего скелет получает микротравмы.Без должной поддержки стопы мышцы и сухожилия ног находятся в постоянном напряжении, обращает внимание врач. При постоянном ношении такой обуви, как кеды, стопы начинают постепенно выворачиваться внутрь и может развиться косолапость.

Зимой барышни предпочитают носить угги. Однако плоская подошва такой обуви, как правило, изготавливается из непрочных материалов. Из-за мягкости колодки угги растягиваются и иногда начинают соскальзывать при ходьбе. Подошва быстро принимает контур стопы, а пятка стаптывается и съезжает вниз.Последствия ношения угги зимой могут быть далеко не самые приятные — плоскостопие и хронические боли в ногах. Кроме того, обладательницам пары, дабы не потерять сапожки, приходится напрягать свои ножки, а это уже прямой путь к растяжениям.Еще один популярный вид обуви без каблука — балетки.Роман Каравай говорит, что их главный недостаток — тонкая подошва.«Большинство балеток не имеют ни шнурка, ни резинки, и держатся фактически только на пальчиках. Из-за этого пальцы ног приходится напрягать и поджимать чуть ли не при каждом шаге, либо вырабатывать не очень красивую шаркающую походку», — объясняет ортопед.Чем же чревато постоянное ношение балеток? Деформацией суставов и пальцев, костными мозолями, болями в коленях. Постоянно скрюченные пальцы со временем могут начать фиксироваться в таком положении, а это значит, что со временем женщине будет все сложнее и сложнее найти подходящую для себя обувь.Роман Каравай говорит, что для ног одинаково опасна как обувь на высоком каблуке, так и без нее. Так что же носить? Идеальным вариантом будет обувь на невысоком и самом полезном для организма каблуке в 3-4 сантиметра, которая гарантирует необходимую стопе поддержку. Яндекс Дзен