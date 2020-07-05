Названы продукты, которые ухудшают настроение и приводят к депрессии

Принимаемая нами пища влияет не только на физическое, но и на психологическое состояние. Определенные продукты могут становиться причиной беспричинной усталости, апатии и депрессивного состояния, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.По словам диетологов, бывает пища для эмоционального питания. Именно она оказывает воздействие на настроение человека. Эмоциональное питание – циклический процесс, когда организм всё больше требует продукты, способствующие выработке дофамина (гормона счастья). Повышение концентрации гормона происходит за счет сахара в крови. Если уровень резко опускается, то человек начинает ощущать подавленность и расстройство.Цикличность – причина того, что настроение человека через короткое время совершенно меняется: появляется чувство вины, стыда, сожаления. Как отметила психолог Ли Чамберс, некоторые продукты способны сперва резко поднимать уровень сахара в крови, а затем быстро уменьшать. Это и становится причиной вялости, беспокойства, раздражения. Специалисты рекомендуют отказаться от продуктов, которые содержат много сахара или жира. Их отсутствие в рационе может значительно поднять настроение и сделать вас более жизнерадостным. Ниже приведены продукты, от употребления которых точно нужно отказаться. Сода. Сюда входят сладкие газированные напитки, которые богаты содой и сахаром. Полученный сахар быстро выводится из организма. Как итог – человек становится вялым.

Кофеин. Кофе заставляет тело выделять дофамин и серотонин. Кофеин можно употреблять только в малых дозах, в противном случае придется бороться с тревожностью и раздражительностью.

Выпечка. Пирожные, булочки и печенье содержат сахар.

Картошка фри. В ней много жиров и соли. Помимо плохого настроения, возможно еще и истощение.

Пицца, чипсы, снеки и любые другие подобные продукты, подвергаемые обработке. Такая еда богата жирами, рафинированным сахаром, консервантами, которые снижают мотивацию и концентрацию внимания.

Алкоголь. Он сперва поднимает настроение, но затем следует спад, притом существенный.