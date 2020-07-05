Тысячи жителей Китая слышали в горах «рычание дракона»

«Рычание дракона» доносилось из горы Сюйшуй, находящейся на юго-западе провинции. Люди самостоятельно образовали отряды и направились в горы. Местные власти даже хотели установить блокпосты, чтобы перекрыть толпам людей путь. Чиновники также обратились за помощью к экспертам, чтобы те помогли успокоить граждан.

Согласно версии зоологов, издавать жуткие звуки может Пятнистая трехперстка. Правда, эксперты не могут объяснить, как крики этой небольшой птички способны разноситься на большие расстояния. К тому же, на записи очевидцев рев все же отличается. Создание размером с воробья поет только в брачный период, звук распространяется максимум на 100 метров.

Немало жителей всю жизнь прожили у подножья горы Сюйшуй, поэтому должны наверняка знать, как кричит Пятнистая трехперстка. Видимо, в горах действительно появился загадочный зверь, о котором ранее никто не слышал. А тем временем с организаторами охотничьих отрядов борется полиция. Она уже задержала четырех жителей за распространение слухов в интернете о рычании дракона. Если власти сказали, что кричит «воробей», значит, так оно и есть.