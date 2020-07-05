Барнаульские правоохранители ищут фейк-полицейских после незаконного ночного обыска мужчины

2 июля ночью на улице Советской Армии в Барнауле, рядом с остановкой «Павловский тракт» неизвестные обыскали мужчину на предмет наличия запрещенных веществ. Спутница пострадавшего уверяет, что на них напали неизвестные граждане с поддельными документами сотрудников полиции, скрутили ее молодого человека и начали проводить обыск. На видеозаписи, которую сделала женщина, видно, что в ходе этой процедуры в адрес «задержанного» постоянно поступали угрозы расправы, если он откажется подчиниться. Не обнаружив у мужчины ничего запрещенного, неизвестные его отпустили, при этом есть основания полагать, что запрещенные вещества ему пытались подкинуть в процессе обыска, но осуществить задуманное помешала видеосъемка. Как уточнили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, по данному факту уже проводится проверка, личности мнимых правоохранителей пока не установлены.

Как следует из видеозаписи, молодого мужчину с девушкой на улице Советской Армии задержали трое неизвестных. Они показали ему документы якобы сотрудников полиции, которые горожане назвали липовыми, а после прислонили барнаульца к автомобилю и стали обыскивать его. Неизвестные вытащили из карманов мужчины личные вещи и выложили их на крышу авто. При этом и сам задержанный, и его спутница постоянно твердили, что те не имеют права этого делать, и боялись, что им могут что-то подкинуть. Однако мужчины вели себя крайне агрессивно, выражались ненормативной лексикой, угрожали расправой и заявляли, что они являются внештатными полицейскими, а потому не обязаны кому-то что-то доказывать. После того, как незаконный обыск был проведен, и у задержанного так ничего и не нашли, его отпустили. При этом на видео есть признаки того, что незаконно задержанному мужчине что-то пытались подкинуть. «Без объяснения причин и зачитывания прав! Беспредел! Идем писать жалобу в полицию!» — сообщила девушка.

Позже в пресс-службе УМВД России по Барнаулу заявили, что о данном факте полиции известно. Ведомством уже проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что сотрудники полиции в данном инциденте не участвовали. 3 июля в краевом главке МВД ИА «Банкфакс» уточнили, что личности подозреваемых пока не установлены, однако работа в данном направлении ведется. Как только информация об этом будет получена, она будет доведена до общественности.