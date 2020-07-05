Применение универсального шурупа POZI

Универсальный шуруп POZI – это универсальный шуруп, который может использоваться для крепления самых различных изделий: ДСП, дерево, пластмасса, металл и так далее. Шурупы можно применять в различных помещениях, а также снаружи. Подробнее о шурупах POZI тут.

Из каких материалов делают сами шурупы? Для их создания задействуют углеродистую сталь. Помимо этого, для того, чтобы коррозия не оказывала пагубное влияние на изделия, шурупы покрываются специальным покрытием из цинка.

Поскольку шурупы являются универсальными, то и область применения для их использования может быть совершенно любой. В каких областях часто задействуют шурупы POZI? Их применяют во время строительства, при монтаже, на различных производствах (мебель), во время отделочных работ. Также шурупы используют в различных сооружениях. Данные шурупы позволяет образовывать крепления на материалах любой длины и ширины. Причём за прочность можно не переживать. За счёт слоя желтого цинка, покрытие является антикоррозийным, а потому не испортится со временем и не утратит своих характеристик. Диапазон типоразмеров достаточно широк. У каждого шурупа имеется острый наконечник, благодаря нему можно закручивать шуруп без каких-либо предварительных засверливаний. Но материал, как правило, должен быть не твердым.

Как обращаться с данными шурупами POZI? Не важно какой материал берётся, дерево, пластмасса или металл, шуруп вкручивается без ранее прокрученных отверстий. Если вы используете материал с толстым покрытием, необходимо сделать разметку изначально. Чтобы шурупы закрутились правильно и качественно, делать это нужно строго под прямым углом, никакие перекосы не должны допускаться, иначе это повлияет на качество конструкции.

Какой инструмент рекомендуется использовать для вкручивания шурупов POZI? Закручивания рекомендуется делать посредством шуруповёрта. У каждого шурупа есть свой шлиц, а потому вставка должна соответствовать. Если вы заметили что шлиц у шурупа поврежден или отсутствует, тогда использовать его не нужно, откажитесь от этой идеи. Такой шуруп может оказать плохое воздействие на всю конструкцию в целом.