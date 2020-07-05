Динамика коронавируса на 5 июля

За последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 29,8% не имели клинических проявлений болезни.
Россия
6 736 новых заражений за сутки
3 871 человек за сутки выздоровело
134 человека за сутки умерло
681 251 зараженных за все время
220 340 зараженных на данную минуту
10 161 человек умерло за все время
На 2 731 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,23%)
Москва
650 новых заражений
561 человек за сутки выздоровело
24 за сутки умерло
224 860 зараженных за все время
63 887 зараженных на данную минуту
3 953 человек умерло за все время
На 65 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,1%)
Мир
193 582 новых заражений
190 177 человек за сутки выздоровело
5 707 за сутки умерло
11 272 342 заболевших за все время
4 435 093 зараженных на данную минуту
530 898 умерло за все время
На 2 302 сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,05%)
США
(по данным на 4 июля)
44 425 новое заражение
45 414 человек за сутки выздоровело
214 за сутки умерло
2 935 770 зараженных за все время
1 543 047 зараженных на данную минуту
132 318 человек умер за все время
На 1 203 сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,07%)
Италия
(по данным на 4 июля)
235 новых заражений
477 человек за сутки выздоровело
21 за сутки умерло
241 419 зараженных за все время
14 621 зараженных на данную минуту
34 854 человек умерло за все время
На 263 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,79%)
Украина
(по данным на 4 июля)
914 новых заражений
557 за сутки выздоровело
15 за сутки умерло
47 677 зараженных за все время
25 335 зараженных на данную минуту
1 227 человек умерло за все время
На 342 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,35%)
Киев, Украина
Белоруссия
(по данным на 4 июля)
273 новых заражений,
760 за сутки выздоровело,
6 за сутки умерло
63 270 зараженных за все время,
12 183 заражено на момент времени
418 человек умерло за все время.
На 493 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 4,04%)
Молдова
(по данным на 4 июля)
227 новых заражений
303 за сутки выздоровело
8 за сутки умерло
17 672 зараженных за все время
6 696 зараженных на данную минуту
580 человек умерло за все время
На 84 человека сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,25%)
Кишинев, Молдова
Армения
(по данным на 4 июля)
580 новых заражений
451 за сутки выздоровело
8 за сутки умерло
27 900 зараженных за все время
11 488 зараженных на данную минуту
477 человека умерло за все время
На 121 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,05%)
Казахстан
(по данным на 5 июля)
1 452 новых заражений
280 за сутки выздоровело
0 за сутки умерло
47 171 зараженных за все время
19 953 зараженных на данную минуту
188 человека умерло за все время
На 1 172 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,87%)
Узбекистан
(данные на 4 июля)
312 новых заражений
174 за сутки выздоровело
0 за сутки умерло
9 829 зараженных за все время
3 373 зараженных на данную минуту
31 человек умер за все время
На 138 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,09%)
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