Динамика коронавируса на 5 июля

За последние сутки в России выявлено 6 736 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 29,8% не имели клинических проявлений болезни.

Россия

6 736 новых заражений за сутки

3 871 человек за сутки выздоровело

134 человека за сутки умерло

681 251 зараженных за все время

220 340 зараженных на данную минуту

10 161 человек умерло за все время

На 2 731 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,23%)

Москва

650 новых заражений

561 человек за сутки выздоровело

24 за сутки умерло

224 860 зараженных за все время

63 887 зараженных на данную минуту

3 953 человек умерло за все время

На 65 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,1%)

Мир

193 582 новых заражений

190 177 человек за сутки выздоровело

5 707 за сутки умерло

11 272 342 заболевших за все время

4 435 093 зараженных на данную минуту

530 898 умерло за все время

На 2 302 сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,05%)

США

(по данным на 4 июля)

44 425 новое заражение

45 414 человек за сутки выздоровело

214 за сутки умерло

2 935 770 зараженных за все время

1 543 047 зараженных на данную минуту

132 318 человек умер за все время

На 1 203 сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 0,07%)

Италия

(по данным на 4 июля)

235 новых заражений

477 человек за сутки выздоровело

21 за сутки умерло

241 419 зараженных за все время

14 621 зараженных на данную минуту

34 854 человек умерло за все время

На 263 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,79%)

Украина

(по данным на 4 июля)

914 новых заражений

557 за сутки выздоровело

15 за сутки умерло

47 677 зараженных за все время

25 335 зараженных на данную минуту

1 227 человек умерло за все время

На 342 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,35%)

Киев, Украина

Белоруссия

(по данным на 4 июля)

273 новых заражений,

760 за сутки выздоровело,

6 за сутки умерло

63 270 зараженных за все время,

12 183 заражено на момент времени

418 человек умерло за все время.

На 493 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 4,04%)

Молдова

(по данным на 4 июля)

227 новых заражений

303 за сутки выздоровело

8 за сутки умерло

17 672 зараженных за все время

6 696 зараженных на данную минуту

580 человек умерло за все время

На 84 человека сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,25%)

Кишинев, Молдова

Армения

(по данным на 4 июля)

580 новых заражений

451 за сутки выздоровело

8 за сутки умерло

27 900 зараженных за все время

11 488 зараженных на данную минуту

477 человека умерло за все время

На 121 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,05%)

Казахстан

(по данным на 5 июля)

1 452 новых заражений

280 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

47 171 зараженных за все время

19 953 зараженных на данную минуту

188 человека умерло за все время

На 1 172 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,87%)

Узбекистан

(данные на 4 июля)

312 новых заражений

174 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

9 829 зараженных за все время

3 373 зараженных на данную минуту

31 человек умер за все время

На 138 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,09%)

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