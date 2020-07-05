Греция и Франция призывают Турцию не превращать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

По словам Пецаса, проблема Святой Софии — не греко-турецкая, а всемирная, указывает ТАСС.

«Собор Святой Софии является памятником всемирного культурного наследия. <…> Весьма позитивно, что очень многие страны в последнее время — а кульминацией стало вчера заявление Госдепартамента США — указывают на это и призывают Турцию не делать шаг, который создаст огромный психологический разрыв между Турцией и христианским миром. Мы надеемся, что это серьезно примет во внимание турецкое руководство, и мы ждем его действий», — сказал представитель кабинета.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что страна настаивает на сохранении доступа всех желающих в собор Святой Софии в Стамбуле и намерены пристально следить за сохранением этого памятника архитектуры на фоне планов турецких властей превратить его в мечеть.

«Мы будем внимательно следить за сохранением целостности этой жемчужины всеобщего наследия, занесенной в список ЮНЕСКО. Будучи символом толерантности и разнообразия, это место должно оставаться открытым для всех», — гласит короткое послание МИД Франции.

Напомним, что 5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести всестороннее изучение вопроса о смене статуса собора Святой Софии. На заседании главного совета Партии справедливости и развития Эрдоган подчеркнул, что после соответствующих изменений собор смогут посещать туристы, как и в случае с Голубой мечетью на площади Султанахмет в Стамбуле.

Вместе с тем накануне 2 июля, Государственный совет Турции обсудил вопрос о возможном изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Телеканал CNN Turk сообщил, что решение Госсовета будет обнародовано в течение ближайших 15 дней. В случае, если он одобрит смену статуса собора, власти республики будут вынуждены предпринять ряд шагов, чтобы преобразовать его в мечеть.