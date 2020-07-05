Дочь Заворотнюк раскрыла место жительства актрисы

Долгие месяцы поклонники Анастасии Заворотнюк не знали о ее судьбе. Летом прошлого года появилась информация об онкологическом заболевании, после чего актриса пропала из поля зрения общественности. От лица звезды сериала «Моя прекрасная няня» все это время выходила на связь ее старшая дочь Анна.

Состояние Заворотнюк на сегодня, 05.07.2020, свежие новостиАнастасии был поставлен диагноз «глиобластома», и она проходила лечение в Центральной клинической больнице в филиале в Барвихе.

В апреле стало известно, что актриса пошла на поправку и уже находится дома. Теперь ее дочь активно ведет личный микроблог в Instagram. Недавно девушка рассказала о неудачном опыте посещения салона. Сначала она отправилась на маникюр и осталась довольна процедурой, а вот на окрашивание ей случилось попасть к нерадивому мастеру. Итог — обрезание испорченной части длинных прядей.

«Двигаемся дальше. Принимаю ситуацию такои?, какая она есть, волосы отрастут, обиды прои?дут. А мои близкие любят меня любои?. Спасибо вам огромное за поддержку. Если бы вы только знали, как это было ВАЖНО для меня», — написала Анна в ленте и добавила свое фото. На нем красавица в лиловом брючном костюме сидит на зеленой траве рядом с металлическим забором, обросшим зеленью, а на переднем плане — пышный куст белых роз.

Как себя чувствует Анастасия Заворотнюк сейчас

Источники сообщают, что Анастасию Заворотнюк выписали из больницы и сейчас она может обходиться без круглосуточного наблюдения. Мы очень рады, что актриса может провести время с семьей после долгого и изнурительного лечения.

«О полном выздоровлении говорить пока боимся, ведь доктора предупреждают о том, что может случиться рецидив и опухоль головного мозга снова появится. Мы очень надеемся, что сможем преодолеть этот тяжелый жизненный период и Настя скоро вернется к своей обычной жизни».

Как же Анастасии удается справляться со смертельным недугом?

Все дело в том, что звезда получила колоссальную поддежку не только своей семьи, но и всей общественности. Ей давали противоопухолевые препараты, разработанные в университете Соединенных Штатов. Данная разработка позволяет блокировать рост раковых клеток и дает пациентам надежду на здоровую жизнь.

Бесспорно, актриса сейчас очень слаба и ее иммунитет не в порядке, но врачи прогнозируют популярной «няне» скорейшее возвращение в кино.