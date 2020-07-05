Озвучены шансы Ефремова избежать наказание за смертельное ДТП

Актер Михаил Ефремов может избежать наказания за совершенное им ДТП. Такой вариант развития событий вероятен в том случае, если адвокаты смогут доказать, что у артиста случился абсансный припадок. Этот диагноз означает онемение конечностей, сопровождающееся отключением сознания. Такую версию выдвинул врач-психиатр высшей категории Виктор Косенко.

— Человек, совершивший деяние в состоянии невменяемости, может быть освобожден от уголовной ответственности, ему может быть применена мера медицинского характера, то есть принудительное лечение. Но это должна подтвердить экспертиза, — цитирует слова специалиста «Пятый канал».

Косенко также отметил, что в случае подтверждения того, что Ефремов находился в невменяемом состоянии из-за алкогольного психоза в рамках белой горячки или галлюциноза, актер будет нести ответственность только за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, по словам психиатра, доказать подобное удается лишь в 2-3% случаев из ста.

На днях адвокат звезды театра и кино Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов отказался признать свою вину в смертельном ДТП.

Напомним, вечером 8 июня на Садовом кольце в столице Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой Сергей Захаров позже скончался в больнице. Психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.