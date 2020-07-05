ЕГЭ в 2020 году пройдет с рядом изменений

Появилась информация о том, что на селекторном совещании с регионами насчет проведения ЕГЭ рассказал Сергей Кравцов, министр просвещения РФ. По его словам, уже назрела необходимость законно принимать меры в отношении нарушителей порядка проведения Единого государственного экзамена.
ЕГЭ в 2020 году, измененияПандемия COVID-19 очень значительно сказалась на образовательной системе:
— школьникам пришлось учиться через интернет;
— для аттестации девятых и одиннадцатых классов пришлось не проводить экзамены, а руководствоваться итоговыми оценками;
— поступить в колледжи и техникумы можно по конкурсу аттестатов;
— ЕГЭ был два раза перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году
Основной период ЕГЭ, включая резервные дни, продлится до 25 августа. С третьего по восьмое августа состоится дополнительный этап ЕГЭ, предназначенный для тех школьников, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен третьего июля.
Расписание ЕГЭ в 2020 году
Первый единый государственный экзамен в этом году выпускники средних школ сделали 3 июля по географии, литературе и информатике, следует из расписания ЕГЭ на 2020 год, которое утверждено приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора.
Дальнейшее расписание выглядит следующим образом:
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — профильная математика;
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, химия;
20 июля — биология; письменная часть экзамена по иностранным языкам;
22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
24 июля в календаре значится как резервный день сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. Таким же днем, но для сдачи экзаменов по всем предметам, определено 25 июля.