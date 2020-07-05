В Алтайском крае зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Случаи заражения зафиксированы в Барнауле (64), Кулундинском (10), Тальменском (9), Ребрихинском (2) районах, Славгороде (2), Заринске (1), Новоалтайске (1), Первомайском (1), Алейском (1), Баевском (1) районах.

На 4 июля в Алтайском крае инфицирование коронавирусом выявлено у 4 299 человек, в их числе 427 детей. Выздоровели 3 175 человек, в том числе 108 за сутки.

За сутки умерло 4 носителя коронавируса: 2 — от COVID-19, 2 — по иным причинам смерти. Всего с начала эпидемии коронавируса умерло 97 взрослых носителя: 42 — от COVID-19, 52 – по иным причинам смерти, 3 случая — на экспертизе.

1 124 человека с коронавирусом продолжают лечение. Состояние 73 ковидных больных оценивается как тяжелое, 26 человек на ИВЛ.

Лидером по числу заражений в крае остается Барнаул (2 150), за ним по количеству заболевших идут Бийск (264) и Змеиногорский район (257).

Под меднаблюдением и на самоизоляции остаются 1 322 человек.

На коронавирус в регионе обследованы 209 933 человек.

Когда снимут карантин в Алтайском краеГоворить о начале снятия «карантина» в Алтайском крае можно будет, когда число ежедневно заболевших коронавирусом упадет примерно до 65 человек с сегодняшних 70-80. Причем тенденция должна держаться хотя бы неделю. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.