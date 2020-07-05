115 Алтайский край показал новый максимум прироста числа больных COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных коронавирусом, при этом выздоровело 43 человека. Умерли еще трое пациентов, двое из них от COVID-19, сообщает оперштаб. Таким образом, число вновь заразившихся в регионе второй день подряд обновило антирекорд.

На 5 июля в Алтайском крае зарегистрировано 115 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Барнауле – 56, в Рубцовске – 17, в Михайловском районе – 13, в Бийске – семь, в Павловском районе – пять, в Смоленском районе – три, в Кулундинском, Курьинском, Локтевском районах – по два, в Алейске, Белокурихе, Новоалтайске, Егорьевском, Поспелихинском, Рубцовском, Тальменском, Целинном районах – по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4414 человек, в том числе 438 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов на сегодня 79, на аппарате ИВЛ – 20 человек. Всего выздоровело 3218 пациентов (2897 взрослых и 321 ребенок). За прошедшие сутки выздоровело 43 человека (38 взрослых и пять детей).

За сутки скончалось три человека: два — от COVID-19, в одном случае — иные причины смерти. Всего за весь период скончалось 100 человек , в том числе 44 случая от COVID-19, 53 случаев – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

К 5 июля всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано 212 820 человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 1508 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 32 428 человек.