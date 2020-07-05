В Кремле не хотят проводить амнистию в 2020 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет обсуждений проведения амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, специалисты допускают, что это решение еще может быть пересмотрено.

Амнистия по уголовным делам, будет или нет в 2020 годуРанее, в декабре 2019 года, члены Совета по правам человека озвучили предложения по амнистии.

Большинство депутатов Мосгордумы на онлайн-голосовании в конце мая не поддержали проект об амнистии осужденных в связи с 75-летием Победы.

Последняя амнистия в России была объявлена пять лет назад. Многие россияне поддержали идею о том, чтобы в 2020 году была проведена очередная амнистия по уголовным делам.

В 2015 году в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне под амнистию попали около 232 тыс. осужденных, среди которых 34 тыс. были освобождены из колоний.

В мае результаты исследования ВЦИОМ показали, что около половины россиян положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.