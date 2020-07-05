Ряд ограничений сохраняется в Новосибирске

Роспотребнадзор рассказал, кто из приезжающих в Новосибирск должен сидеть на 14-дневном карантине и нужна ли справка для въезда в НСО через Алтай и Кемеровскую область.

Двухнедельный карантин в НовосибирскеОбязательная двухнедельная самоизоляция уже отменена для тех, кто едет в Новосибирск из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии. Ограничения для въезда в область из других городов не вводились. Обязательный 14-дневный карантин сохраняется только для приехавших из-за границы.

Нужна ли справка для въезда в Новосибирск

Никаких справок не требуется. В том числе и для тех, кто едет в область из Кемеровской области и Алтая. Но следует помнить о том, что в Новосибирской области продолжает действовать масочный режим, и соблюдать требования носить маску в общественных местах, будь то магазины, общественный транспорт, такси и так далее.

Отказались обслуживать в магазине без маски — это законно?

В связи с постановлением губернатора о масочном режиме любое появление в общественном месте без маски является нарушением, которое расценивается как угроза жизни, здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию окружающих. В таком случае отказ сотрудников в обслуживании покупателя без маски не является нарушением прав потребителей. И наоборот, нарушитель масочного режима может быть привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Что с коронавирусом на 5 июля 2020 в Новосибирске

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 5 июля 2020 года: с начала эпидемии заболели 6 393 человека, в том числе 380 детей, выздоровели 4 024 пациента. К сожалению, еще три человека скончались. Число умерших от коронавируса за время эпидемии составило 108 человек.

За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 111 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

В Новосибирской области сохраняется перевес в числе излечившихся от коронавируса, судя по статистике последних трех дней. По данным оперативного штаба, за сутки из больниц Новосибирска выписали 172 человека. Их анализы показали отрицательный результат к инфекции. Общее число излечившихся составило 4 024 пациента, это больше половины от всех случаев заболевания в регионе.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска находятся взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него 2 307 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализированы 54 ребенка, в том числе с подтвержденным коронавирусом.

Согласно оперативным данным, под медицинским наблюдением находятся 1 224 жителя Новосибирской области. Еще 26 308 сняты с наблюдения.