Россиян, не сообщивших о прибытии из-за границы, попросили вернуть деньги

МИД РФ обратился к россиянам, ранее задержавшимся за границей из-за коронавируса и прилетевшим домой без уведомления, вернуть перечисленные им деньги. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уведомления, поступающие россиянам.

«По информации МИД РФ, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию вам были излишне перечислены бюджетные средства в сумме <…>. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета <…>», — приводит издание фрагмент уведомления.

Подобные обращения жители России получают в личных кабинетах на портале госуслуг и на электронной почте.

РФ из-за вспышки COVID-19 в мире с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Правительство с апреля по июнь выделило более 1 млрд рублей МИД России для оказания помощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из зарубежных поездок.