Марина Федункив показала страстный поцелуй с Басковым в летнем клипе «Лав-стори»

В клипе снялись Наташа Королева, Айза, Николай Цискоридзе.

Звезда «Comedy Woman» Марина Федункив закрутила бурный роман с Николаем Басковым в своем дебютном клипе на трек «Лав-Стори». 48-летняя юмористка показала, чем может обернуться отдых в российском пансионате — актуальная тема в этом году в связи с закрытыми границами.

По сюжету, Марина отправляется с подругами в пансионат «Дружба», администратора которого сыграла Айза Долматова. Не обошлось без местных ночных дискотек: героиня соглашается на участие в конкурсах (ведущая — Наташа Королева), где и знакомится со своим будущим любовником. После нескольких состязаний пара понимает, что пора переходить на новый уровень отношений, и Басков страстно целует возлюбленную на скамейке в парке.

Обычно курортные романы не заканчиваются хэппи-эндом, но только не у Марины Федункив. Вернувшись домой, героиня встречается со своим мужчиной в медкабинете (она, по иронии, работает проктологом).

В ролике также приняли участие Тарзан (в роли пожилого тренера), Николай Цискаридзе (в роли хореографа и члена жюри в конкурсе танцев), Анна Плетнева (в роли тренера по плаванию).

«За Цискаридзе с усами — 100 лайков!», «Наташа Королева отлично вписалась», «Никто такого от Баскова не ожидал», «Весь шик в конце», — написали в комментариях зрители.

Так называемые «трэш-клипы» действительно пользуются популярностью у пользователей: почти каждый российский артист пытается блеснуть чувством юмора и удивить поклонника неожиданным поворотом сюжета. Например, недавно блогер Ида Галич дебютировала как продюсер и сняла первый музыкальный клип, главный герой которого — разбогатевший после пандемии коронавируса курьер, а Анна Семенович — певица-эскортница.

Еще одна громкая премьера — совместный клип Джигана и Тимати на трек «Хавчик». Супруг Оксаны Самойловой предстал в ролике в образе сбежавшего из психбольницы пациента.

Самым популярным клипом в YouTube в настоящее время является работа группы Little Big — их видео на песню «Skibidi» набрало более 400 миллионов просмотров.