Представители религий России призвали к консенсусу в вопросе статуса собора Святой Софии

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел в четверг заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии с музея на мечеть. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой он является.

Опыт российских мусульман

«Мы исходим из того, что распоряжение собственным историческим наследием является внутренним делом любого суверенного государства, а внешнее давление в таких чувствительных вопросах, как использование исторических или культовых зданий, может лишь усугубить ситуацию», — сказал ТАСС первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов. Он заявил, что «решение этого вопроса является прерогативой самого турецкого народа и его избранных лидеров и приниматься оно должно на основе законодательства Турецкой Республики». В России, считает Мухетдинов, есть прецеденты, когда передача святынь верующим не ущемляла чувств представителей других вероисповеданий — в частности, воссоздание мечети Кул-Шариф в Казанском Кремле и реконструкция Московской соборной мечети. «Исключительно при наличии доброй воли турецкого руководства российские мусульмане могли бы представить этот опыт к изучению», — сказал он .

Позиция Русской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) тревожно воспринимает попытки снова сделать Софийский собор мечетью, сказал ТАСС в четверг заместитель председателя Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. «Воспринимаем с тревогой и озабоченностью развернувшуюся в Турции кампанию за изменение статуса Айя-Софии с целью превратить музейный комплекс, находящийся под охраной ЮНЕСКО, в действующую мечеть. Сегодняшнее заседание турецкого Госсовета, официальный текст решения которого все еще не оглашен, — один из актов этой кампании, направленной на изменение исторически сложившихся и соблюдавшихся на протяжении многих десятилетий балансов в стране, которую в свое время реформы Ататюрка сделали светским государством», — сказал он. Зампред ОВЦС отметил, что собор — достояние всего человечества, и уникальный памятник истории и культуры, который обладает особым значением для русского православия. «Там крестилась святая Ольга, там были поражены величием и красотой православия послы крестителя Руси святого князя Владимира. Все мировое православное и шире — христианское сообщество, конечно, с болью воспринимает нависшие угрозы перемены статуса Великой христовой церкви, как веками именовали этот собор», — сказал он. По мнению протоиерея, сообщения турецких СМИ дают основания предполагать, что Верховный суд, ранее неоднократно отклонявший рассмотрение ходатайств различных общественных групп по тому же вопросу, уклонился от решения вопроса по существу, переложив ответственность на президента Турции. Госсовет же, полагает Балашов, признает декрет основателя турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка о придании собору статуса музея законным, несмотря на распространившиеся в предшествующие дни в турецких медиа утверждения о его юридической ничтожности. «Дай Бог мудрости нынешнему главе Турецкой Республики. А нашему миру сегодня так нужны взаимопонимание и согласие! Хранить их — лучше, чем пытаться затем склеить расколотое», — заключил он.

Аналогичные ситуации в мире

Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов отметил, что в мире остается открытым множество вопросов о возвращении верующим объектов религиозного назначения, однако для решения этой проблемы необходимо согласие в обществе. «Решать только с политической точки зрения ее сложно. В современных условиях должен быть общественный консенсус, не [нужно] политизировать излишне вопрос, необходимо работать с людьми, объяснять им свою позицию, зачем это сделать надо или не надо», — сказал он ТАСС. Крганов в беседе подчеркнул, что «именем религии нельзя сталкивать людей, а, наоборот, надо сплачивать». «К сожалению, в мире остаются открытыми вопросы по поводу возвращения первоначальным наследникам религиозных объектов. В их числе переделанные давно под разные цели крестоносцами мечети в современной Европе, да и в других странах. И в России, кстати говоря, есть адреса, где на основании мечетей построены другие здания, иногда и храмы других религий», — сказал муфтий. Он привел в пример Кордовскую соборную мечеть в Испании, которая не возвращена мусульманам, несмотря на просьбы Ассоциации мусульман Испании, а превращена в христианскую церковь. Софийский собор в Стамбуле — это памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а в 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.