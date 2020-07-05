ЕГЭ в 2020 году пройдет с рядом изменений

Появилась информация о том, что на селекторном совещании с регионами насчет проведения ЕГЭ рассказал Сергей Кравцов, министр просвещения РФ. По его словам, уже назрела необходимость законно принимать меры в отношении нарушителей порядка проведения Единого государственного экзамена.

ЕГЭ в 2020 году, измененияПандемия COVID-19 очень значительно сказалась на образовательной системе:

— школьникам пришлось учиться через интернет;

— для аттестации девятых и одиннадцатых классов пришлось не проводить экзамены, а руководствоваться итоговыми оценками;

— поступить в колледжи и техникумы можно по конкурсу аттестатов;

— ЕГЭ был два раза перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году

Основной период ЕГЭ, включая резервные дни, продлится до 25 августа. С третьего по восьмое августа состоится дополнительный этап ЕГЭ, предназначенный для тех школьников, кто по уважительной причине не смог сдать экзамен третьего июля.

Расписание ЕГЭ в 2020 году

Первый единый государственный экзамен в этом году выпускники средних школ сделали 3 июля по географии, литературе и информатике, следует из расписания ЕГЭ на 2020 год, которое утверждено приказом Министерства просвещения и Рособрнадзора.

Дальнейшее расписание выглядит следующим образом:

6 и 7 июля — русский язык;

10 июля — профильная математика;

13 июля — история, физика;

16 июля — обществознание, химия;

20 июля — биология; письменная часть экзамена по иностранным языкам;

22 и 23 июля — устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

24 июля в календаре значится как резервный день сдачи ЕГЭ по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. Таким же днем, но для сдачи экзаменов по всем предметам, определено 25 июля.