Вокруг дела Ефремова появилось множество слухов

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев, устроившего смертельное ДТП, рассказал о ходе досудебного расследования. По словам юриста, вероятнее всего, досудебное расследование завершится уже на следующей неделе. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к расследованию.

«О завершении следственных действий должны объявить обвиняемому и потерпевшим, которые затем приступят к ознакомлению с материалами дела, после чего обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру», — пояснил источник.

Михаил Ефремов, новости на сегодня, 05.07.2020Телеведущий Владимир Соловьев в эфире передачи “СоловьевLIVE” обнародовал результаты экспертизы МВД по делу Михаила Ефремова. Из документа следует, что на подушке безопасности водителя в автомобиле найдены следы ДНК актера.

Телеведущий заявил, что не будет рассказывать, как к нему попали эти документы.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отметил, что в этом вопросе поставлена точка. И точно установлено, что за рулем вечером 8 июня, когда произошло ДТП, был именно Михаил Ефремов.

Ефремов ничего не помнит о ДТП

Михаил Ефремов ничего не помнит о том, что происходило в момент смертельной аварии, заявил адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы артиста.

«С первого дня Михаил Ефремов не помнит вообще ничего, он был сильно пьян. Он ничего не помнит», — ответил Пашаев на вопрос о том, был ли в салоне автомобиля кто-то еще.

При повторной попытке получить прямой ответ на вопрос, юрист сказал, что он не может это комментировать.

Ранее Пашаев заявил, что Ефремов сел за руль пьяным, чтобы выручить друга. По словам правозащитника, в день, когда произошло ДТП, был православный праздник, поэтому артист выпил.

Что случилось с Ефремовым

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.

Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице. Сам актер не пострадал, до 9 августа он будет находиться под домашним арестом. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.