5 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Ульянин день отмечается 5 июля 2020 года (дата по старому стилю – 22 июня). Православная церковь этого числа чтит память мучеников Галактиона, его жены Иулиании и их сына Сатурнина Константинопольского. Поскольку у славян нет имени Иулиания, в качестве названия народного праздника они выбрали ближайшее по созвучности. Так 5 июля стало Ульяниным днем.

Церковный праздник, какой сегодня, 5 июля 2020О мучениках известно мало. Они были христианами. Пострадали от рук язычников, о чем упоминается в греческих сборниках о древних святых. Галактиона они утопили в море, а его жену Иулианию и сына Сатурнина сожгли на костре.

На камнях видна влага – скоро пойдет дождь.

Вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода.

Осадки 5 июля – к богатому урожаю зерновых.

Если в ночном небе виден яркий месяц, то год будет урожайным.

Если день выдался жарким, то первые морозы ударят в декабре.

По православному календарю праздник сегодня, 05.07.2020

По церковному календарю, 5 июля поминают священномученика Евсевия, епископа Самосатского, жившего в IV веке.

Будущий Святой был епископом города Самосаты (Сирия), когда в Церкви распространялось учение Ария, не принимавшего Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына.

Когда православный архиепископ Мелетий возглавил Антиохийскую кафедру, ариане попытались сместить его. Акт о его избрании хранился у Святого Евсевия, и ариане требовали, чтобы святитель отдал документ.

Император Констанций (353 — 361), покровитель ариан, разгневавшись, заявил, что отсечет Евсевию правую руку, если он не отдаст акт. Но угрозами ничего не добился.

Еще более трудное время настало при Юлиане Отступнике (361—363), открыто преследовавшем христиан. Скрывая свой сан, святитель, в одежде воина, прошел через всю Сирию, Финикию и Палестину — в пустующие церкви, он ставил священников и диаконов, посвящал в епископы, отвергавших арианскую ересь.

Гонения христиан, прекратившиеся после гибели Юлиана, возобновились через год с новой силой. Святого Евсевия заточили во Фракии.

Вернуться из изгнания он смог лишь после вступления на престол Грациана (375 — 383), который помиловал всех православных архиереев, пострадавших при арианах.

В Самосатах святитель продолжил деятельность по церковному благоустроению. Примерно в 380-м женщина-арианка пробила святителю голову, сбросив на него с крыши черепицу. Умирая, он простил ей вину и просил окружающих не причинять ей зла.