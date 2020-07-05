Находящийся СИЗО строительный вице-мэр Барнаула может уступить пост представителю бизнеса

Гендиректор строительной компании ООО «Сибинвест» Максим Полежаев может занять пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. Об этом «Политсиб.ру» сообщил источник. Пока же, согласно информации на сайте мэрии, эту должность продолжает занимать задержанный по подозрению в получении взятки Сергей Демин. Администрация города до сих пор не делала никаких официальных заявлений относительно его увольнения. Вероятно, это может произойти в ближайшее время.

По сведениям источника, назначение Максима Полежаева на пост вице-мэра состоится уже 6 июля. На данный момент он является генеральным директором ООО «Сибинвест». Компания занимается строительством и демонтажом зданий и сооружений, строительством дорог, переработкой и утилизацией строительного мусора, сдает в аренду спецавтотехнику. Согласно информации с портала Госзатраты, фирма в качестве подрядчика заключила контрактов с различными бюджетными организациями на сумму более 225 млн рублей. Среди заказчиков — «Барнаульское ДРСУ», комитет ЖКХ Барнаула, управление делами губернатора Алтайского края, ОАО «Авиапредприятие «Алтай» и даже, что любопытно, печально известное АО «Барнаулкапстрой», на «сотрудничестве» с которым и погорел Сергей Демин. Вероятный переход Полежаева в мэрию пока официально не комментируется, поэтому не известно, чем администрация смогла заинтересовать бизнесмена.

Кроме того, сообщается, что в ближайшие дни будет назначен управляющий делами, председатель организационно-контрольного комитета администрации города. Этот пост займет Светлана Мосина. Сейчас на сайте мэрии она указана как заместитель главы администрации Индустриального района.

Напомним, что в начале апреля стало известно о следственных действиях в отношении замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина, который курировал данный комитет по строительству. По предварительной версии следствия, будучи в сговоре с бывшим гендиректором АО «Барнаулкапстрой» Александром Канаковым, в 2019 году Демин получил от руководителя одного из ООО взятку в размере 2,9 млн рублей. 16 марта 2020 года при поддержке сотрудников ФСБ Демин был задержан. Теперь его, как и Александра Канакова, обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Тем не менее, он до сих пор значится на сайте мэрии на позиции заместителя Франка, а представители мэрии и вовсе заявляли, что увольнять находящегося в СИЗО Демина нет оснований.