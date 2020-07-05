Приймальне відділення волинської лікарні реконструюють за 22 мільйони гривень

Цьогоріч у Волинській області запланували реконструкцію семи приймальних відділень опорних лікарень, зокрема Волинської обласної клінічної лікарні.

Про це 4 липня розповів міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на пресконференції під час робочого візиту в обласну лікарню, пише Район.Бізнес.

Олексій Чернишов розповів, що в рамках проєкту «Велике будівництво» на реконструкцію приймального відділення Волинської обласної клінічної лікарні запланували 22 мільйони гривень. Роботи фінансуватиме уряд спільно з місцевою владою. За словами міністра, реконструкцію планують завершити у жовтні. Проте точний термін буде відомий, коли укладуть угоди за тендерами.

«Я в цілому задоволений підготовкою Волинської облдержадміністрації до втілення проєкту. Вже розробили проєктно-кошторисну документацію, визначили підрядників, тривають тендерні процедури», – додав урядовець.

Також Олексій Чернишов зазначив, що там, де це було потрібно, погодили співфінансування проєктів реконструкції приймальних відділень із місцевими бюджетами.