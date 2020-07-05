Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

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Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай (слева) на церемонии прощания с главой ДНР…

Валерий Мельников/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай утверждает, что ДНР и ЛНР в ближайшем будущем войдут в состав России. Об этом сообщает «Страна.ua».

Такое заявление он сделал в ходе съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — заявил Бородай.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что главная цель республики — присоединение к России.

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