Археологи выяснили, что древние греки боялись «живых мертвецов»

Древние греки были уверены в том, что мертвые могут ожить. На одном из обнаруженных археологами старинных кладбищ было найдено подтверждение данной теории. Все могилы были дополнительно укреплены, чтобы зомби не имели возможности выйти наружу, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Американские археологи сделали весьма интересное открытие в 2015 году. Тогда они изучали старые поселения на Сицилии. Во время раскопок одного из кладбищ Passo Marinaro они нашли почти три тысячи могил. Большая часть была обычными и содержала важные для исследователей материалы – старинные монеты и прочие предметы, которые отлично характеризуют древнегреческую культуру. Но два захоронения были дополнительно укреплены «утяжелителями». В одной из гробниц обнаружили скелет, который был придавлен остатками амфор. За счет этого мертвый якобы не имел возможности встать из могилы. Таким же образом был захоронен в другой могиле ребенок. Его тело придавили огромными камнями. При этом по всему кладбищу были установлены ритуальные таблички, на которых присутствовали заклинания, не позволявшие мертвым воскреснуть.Свои выводы археологи опубликовали в научном журнале Popular Archaeology. Они добавили, что древние греки боялись мертвых. Подобная боязнь встречается и на сегодняшний день. Люди были уверены в том, что мертвые могут встать с могил, поэтому нужна дополнительная защита умершему. Данная находка подтверждается также многочисленными текстами о том, что греки верили в существование «нежити».Стоит отметить, что странные захоронения специалисты находили в самых разных странах. К примеру, в Болгарии верили в вампиров, поэтому умерших пронзали колом, а голову отделяли от туловища.