18-й случай смерти от коронавируса зафиксирован в Татарстане

В Татарстане зарегистрирован 18-й случай смерти пациента от новой коронавирусной инфекции. Умер житель Казани 1973 года рождения. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с COVID-19.

В начале июня мужчина был доставлен в состоянии средней тяжести в провизорный госпиталь РКИБ для обследования, в тот же день госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе Городской клинической больницы №16 с двухсторонней полисегментарной пневмонией, 14 июня переведен на аппарат ИВЛ. Смерть наступила 16 июня.

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Причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. В оперштабе выразили соболезнования родным и близким умершего.

Всего на сегодняшний день в Татарстане зарегистрированы 4 711 инфицированных. Выздоровели за весь период 3 547 человек, в том числе 37 — за минувшие сутки. На лечении остаются 1 147 граждан.