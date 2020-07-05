Предвыборный штаб Байдена обвинил Трампа в эгоизме и попытках расколоть США

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Reuters

Предвыборный штаб бывшего вице-президента США Джозефа Байдена считает, что действующий глава государства Дональд Трамп слишком эгоистичен и пытается расколоть американское общество.

Представитель штаба Эндрю Бэйтс прокомментировал выступление Трампа по поводу протестных движений в Штатах. По его мнению, американцы расплачиваются за «безалаберного, сеющего рознь президента». При этом он полагает, что действующего президента ничего не интересует.

«Ни больные, ни безработные, ни конституция, ни угрозы нашим военным», — перечислил он в Twitter.

Он отметил, что Байден в отличие от Трампа пытается «объединить американцев».

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