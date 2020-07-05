Поправки в Конституцию: какие реальные, а какие «шляпа»?

Эксперты проанализировали для «Блокнота» изменения в Конституцию.

Сегодня, 4 июля, вступили в силу поправки в Конституцию России, за которые с 25 июня по 1 июля голосовало население страны. Поправки приняли 77,92% голосами «за» при 21,27% «против».

В поправках нашлось место и социальным инициативам, и экологии, и политическим преобразованиям, и даже Богу.

Эксперты прокомментировали поправки для корреспондента «Блокнота»: какие изменения реально скажутся на жизни россиян, а какие имеют чисто декоративное значение.

Эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова заявила «Блокноту», что идея «обнуления» в поправках — основная.

«Конечно, многие сейчас пытаются говорить о социальной направленности поправок в Основной закон страны. Однако я считаю, что это не так. На мой взгляд, социальный пакет изменений, может быть, и окажется важным, но отнюдь не приоритетным», — заявила она.

По мнению Желтовой, политическая ориентация поправок – налицо. «Полагаю, что «обнуление» все же является ключевой целью для действующего политического режима. Все остальное – лишь приятные бонусы для населения», — отметила Желтова.

Поправок в Конституцию РФ, которые прямо отразятся на жизни граждан, достаточно много, признал в беседе с «Блокнотом» ведущий аналитик Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин.

«Здесь и индексация пенсий не реже одного раза в год, и фиксация того, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, и многие другие. К таким поправкам можно и отнести возможность президента отправлять принимаемые законопроекты на проверку в Конституционный суд, раньше такой возможности у главы государства не было. Также стоит отметить запрет чиновникам на двойное гражданство и счета за рубежом. Это все-таки влияет в первую очередь на коррупционную составляющую. А как известно, коррупция – одна из главных проблем в нашей стране», — сказал Хамидуллин.

Также, по его словам, есть ряд других поправок, связанных с организацией исполнительной и законодательной власти в стране.

«Среди «декоративных» я бы назвал поправку об упоминании Бога. Пока не совсем понятно как это поправка повлияет на жизнь граждан, но стоит напомнить, что вносимые поправки — не только инициатива президента, но и различных общественных и религиозных организаций, и если для большинства верующих граждан этот вопрос имеет особое значение, то не вижу проблем, чтобы такая поправка была в Конституции. К таким же относится и поправка о русском языке. В принципе он и так является основным для всех жителей страны», — резюмировал собеседник издания.

Руководитель аналитического центра «Политген», политконсультант Ярослав Игнатовский пояснил «Блокноту»,что в околополитическом сообществе сложилось определенное настроение. Оно заключается в том, что главная поправка в Конституцию – это та, что позволит Владимиру Путину снова переизбраться, остальные же играют роль мишуры, от главной поправки отвлекающей.

«Мне же представляется, что пусть по отдельности новые поправки могут казаться малозначительными или несущественными, все вместе они формируют вектор, в котором движется государство. И этот вектор более консервативный, нежели ранее, что в целом соответствует и мироощущению населения, и мироощущению президента», — сказал Игнатовский.

По его словам, новая Конституция закрепляет распределительную роль государственной системы и законодательно гарантирует, что хотя бы малые доли стремительно уменьшающегося «социального пирога» достанутся незащищенным слоям общества.

Напомним, что ранее эксперты по просьбе «Блокнота» оценили итоги голосования по поправкам.