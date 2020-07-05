Турция потребовала у Франции извинений за обвинения в ситуации с фрегатами у берегов Ливии

«Это необоснованное утверждение, Франция должна принести Турции извинения», — цитирует ТАСС ответ турецкого министра на просьбу журналиста прокомментировать обвинительные заявления французской стороны. Чавушоглу также сообщил о готовности Анкары к сотрудничеству по Ливии, в том числе с Парижем.

«Главным условием для этого является отказ от поддержки сил, которые пытаются свергнуть законную и признанную власть в Ливии», — добавил глава МИД республики.

Кроме того, Чавушоглу выразил несогласие с позицией Европейского союза, не включившего Турцию в список стран, с которым были открыты границы с 1 июля. «Анкара ожидает пересмотра решения, которое не учитывало реальное положение дел. Наши друзья в Германии также хотят отдыхать в Турции», — считает глава внешнеполитического ведомства Турции.

Агентство напоминает, что, по данным СМИ, в ночь на 18 июня турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как «исключительно враждебные и агрессивные действия». В свою очередь турецкое Анатолийское агентство, сославшись на представителя ВС Турции, опровергло сообщения французской стороны, сообщив, что турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблем, «который осуществлял опасное маневрирование». При этом, по информации агентства, несмотря на необходимость поддержания постоянного контакта между участниками операции Sea Guardian, на связь с турецким кораблём никто не вышел. Кроме того, агентство отметило, что незадолго до инцидента турецкая сторона пополнила запасы топлива на французском фрегате.