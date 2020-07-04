Американские медики опубликовали новые рекомендации по снижению риска заболевания раком

Содержание:

Физическая активность

Спиртное

Питание

Американское сообщество по борьбе с онкологическими заболеваниями сообщило о новых рекомендациях по снижению риска заболевания раком.

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Медики вновь говорят о том, что с целью снижения заболеть раком следует наращивать физическую активность. Также врачи говорят о сокращении потребления красного мяса и об увеличении доли фруктов и овощей в рационе, что тоже способствует снижению шансов возникновения рака. Кроме того, ученые призывают к ограничению потребления алкоголя.

Физическая активность

Прежде всего эксперты советуют уделять внимание физической активности и здоровому питанию.В частности, взрослому человеку нужно от 150 до 300 минут физической активности умеренной интенсивности и от 75 до 150 минут физической активности высокой интенсивности при частоте сердцебиения до двух третей максимума и сбивчивости дыхания.В прежней версии речь шла о 150 минутах физической активности.

Теперь же медики говорят о том, что люди, ведущие сидячий образ жизни, имеют на 82% больше шансов умереть от рака.

Спиртное

Медики рекомендуют не пить вообще или ограничить употребление спиртного одной порцией в день ( не более 14 г чистого алкоголя) для женщин и двумя порциями для мужчин.Это 0,3 л светлого пива или бокал сухого красного вина.

Питание

Медики рекомендуют придерживаться здорового питания с преобладанием овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой.

По словам Лауры Макароф, вице-президента Сообщества по борьбе с онкологическими заболеваниями, цветные овощи, а также фрукты снижают шансы на возникновение рака желудка, кишечника и груди.В своем рационе следует ограничить красное мясо, напитки с подсластителями, обработанные продукты и картофель фри.

Как считает американский диетолог Кэролайн Пасарелло, новые рекомендации четко описывают тренд в диетологии и медицине в целом.

По мнению американского онколога Стивена Клинтона, врагом для любого человека является табак. Более трети всех случаев заболевания раком связано с курением.

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