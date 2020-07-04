Американские медики опубликовали новые рекомендации по снижению риска заболевания раком

Теперь же медики говорят о том, что люди, ведущие сидячий образ жизни, имеют на 82% больше шансов умереть от рака.

Спиртное

Медики рекомендуют не пить вообще или ограничить употребление спиртного одной порцией в день ( не более 14 г чистого алкоголя) для женщин и двумя порциями для мужчин.Это 0,3 л светлого пива или бокал сухого красного вина.

Питание

Медики рекомендуют придерживаться здорового питания с преобладанием овощей, бобовых и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой.

По словам Лауры Макароф, вице-президента Сообщества по борьбе с онкологическими заболеваниями, цветные овощи, а также фрукты снижают шансы на возникновение рака желудка, кишечника и груди.В своем рационе следует ограничить красное мясо, напитки с подсластителями, обработанные продукты и картофель фри.Как считает американский диетолог Кэролайн Пасарелло, новые рекомендации четко описывают тренд в диетологии и медицине в целом.По мнению американского онколога Стивена Клинтона, врагом для любого человека является табак. Более трети всех случаев заболевания раком связано с курением. Яндекс Дзен