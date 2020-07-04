Мори Вансевенан – новый велогонщик команды Deceuninck — Quick Step

21-летний Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant), первый за 36 лет бельгийский победитель Giro della Valle d’Aosta, с июля этого года начинает профессиональную карьеру. Он подписал контракт с командой Deceuninck-Quick Step до конца 2023 года.

Переговоры с Мори Вансевенаном, сыном бывшего профессионального велогонщика Вима Вансевенана (Wim Vansevenant), команда Deceuninck-Quick Step провела ещё в прошлом году. Было решено, что Мори Вансевенан присоединится к команде только когда закончит обучение и получит степень бакалавра по электромеханике.

Photo© Deceuninck — Quick-Step — ©Tim De Waele / ©Getty Images — Photo credit: ©Tim De Waele / ©Getty Images

Мори Вансевенан: «Мне сначала хотелось закончить учёбу, которую невозможно совмещать с карьерой профессионального велогонщика. Очень счастлив, что получил диплом. Это было моим условием. Теперь я спокоен, у меня есть уверенность в будущем. Рано или поздно моя специальность мне пригодится».

Мори Вансевенан до официального присоединения к команде уже встречался с гонщиками Deceininck-Quick Step во время ежегодного тренировочного сбора в Кальпе и недавно, когда вместе с командой проводил разведку Гент-Вевельгем и Тура Фландрии.

«Мне было очень интересно, но я больше горняк, чем классик. В прошлом году вместе с моей андеровской командой EFC-L&R-Vulsteke выиграл Джиро делла Валле д’Аоста. Хорошо чувствую себя при прохождении подъёмов, мне нравятся трудные горные этапы. Но будущее покажет, какая роль подходит мне больше. Сначала мне ещё многому предстоит научиться».

В тренировочный лагерь на высоте в Валь ди Фасса Мори Вансевенана приедет уже в качестве велогонщика команды Deceuninck-Quick Step: «В ближайшие недели мне надо будет много наблюдать, слушать, учиться. Надо привыкнуть к новому уровню, способу работы профессионалов. Уверен, мои товарищи по команде мне помогут. Я хорошо себя чувствую с ребятами, в «Стае волков» отличная атмосфера. В команде много бельгийских гонщиков, поэтому мне будет легче адаптироваться. Меня приняли в команду, мечта сбылась».

Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Мори отлично выступал в андерах, много раз проявлял талант горняка. Счастлив, что он будет в нашей команде. Он ещё очень молод, поэтому сначала дадим ему время без давления вырасти профессионально. В ближайшее время не ждём от него результатов, хотим, чтобы он просто внимательно наблюдал и учился у более опытных гонщиков.

Его будут просить помогать товарищам по команде, когда необходимо. А если на горном этапе представится шанс проявить себя, мы, конечно, не будем его останавливать.

За исключением более опытных гонщиков, таких, как Кейссе и Девенинс, у нас очень молодой состав – Алмейда, Баджиоли, Эвенепул, а теперь вот Вансевенан. Надеюсь каждый год присоединять к составу молодых гонщиков. Таким образом мы постепенно омолодим «Стаю волков» и подготовимся на будущее».