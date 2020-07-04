Бывшего замглавы Минстроя Алтайского края выпустили СИЗО

Бывшему замглавы алтайского Минстроя, главе управления по ЖКХ Андрею Голубцову 2 июля изменили меру пресечения. Вместо содержания под стражей его перевели на домашний арест. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на пресс-службу суда.

Голубцов провел в СИЗО примерно два с половиной месяца. 10 апреля текущего года стало известно, что Андрей Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На 16 апреля, когда стало известно об обысках в управлении ЖКХ, которым он руководил, он уже не являлся сотрудником Минстроя, отмечали в пресс-службе ведомства. Ему в итоге предъявили обвинение во взяточничестве. Следком анонсировал расследование и других вероятных преступлений, которые на высоком посту мог совершить Голубцов.

По нынешней версии следствия, будучи в должности заместителя министра Голубцов получил взятку в размере 2 млн рублей от директора одного из ООО, основным видом деятельности которого является строительство коммуникаций для газо- и водоснабжения. Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по капремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Позже стало известно, что защитники бывшего министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова могут добиться переквалификации уголовного дела экс-чиновника. Как сообщают источники ИА «Банкфакс» в правоохранительных органах, юристы Голубцова настаивают, будто бы полученные им деньги являлись не взятками, а дивидендами от компаний, в которых он имеет свою долю. Источники утверждают, что у защиты будто бы даже есть документы, подтверждающие это.

Голубцов не имел права владеть бизнесом на момент работы на высоком посту в Минстрое, однако это нарушение с точки зрения закона является не таким серьезным, как взяточничество. В связи с этим может оказаться, что если адвокаты подтвердят свои доводы, а дело дойдет до суда, то в обвинительном заключении будет фигурировать уже другая статья УК РФ. Пока же Андрею Голубцову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение получение должностным лицом взятки в особо крупно размере). По этой статье ему может грозить до 15 лет заключения.