В Армении обнаружен мертвым российский военный

В одной из квартир дома в Гюмри обнаружен мертвым военнослужащий 102-й российской военной базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный военный округ (ЮВО).

Тело было обнаружено сегодня. В ЮВО пояснили, что военнослужащий находился во внеслужебное время на съемной квартире. Никаких признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего стали личные обстоятельства.

Российская военная база дислоцируется в Армении с 1995 года. В 2010-м Москва и Ереван договорились об увеличении срока ее пребывания с 25 до 49 лет, до 2044 года.