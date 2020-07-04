«Пританцовывала от красоты момента»: Виктория и Антон Макарские отметили оловянную свадьбу

Виктория и Антон Макарские отпраздновали оловянную свадьбу. В честь годовщины продюсер эстрадного певца разместила на своей странице Instagram трогательный снимок, напоминающий о торжественном событии, состоявшемся 3 июля 17 лет назад. Роспись артистов состоялась в Грибоедовском ЗАГСе российской столицы. Тогда Виктория Морозова стала Викторией Макарской официально, хотя хотела двойную фамилию — Морозова-Макарская. Опубликовав архивное фото избранница Антона Макарского вспомнила, что на вопрос сотрудницы дворца бракосочетания исполнитель бодро ответил «Да!», а сама она во время церемонии «просто пританцовывала от красоты момента».

Как пишет портал , звездные супруги долгие годы не могли иметь детей, они очень сильно хотели пополнения в семье. Только в 2012 году на свет появилась дочь Мария. Спустя три года Виктория Макарская родила мальчика, которого назвали Иваном.Знаменитости — убежденные сторонники патриархального уклада в семье. Их часто называют примером образцовой идеальной семьи, однако за долгий период совместной жизни им приходилось пройти через множество скандалов и конфликтов. Антон Макарский трижды уходил от жены, однако она постоянно приезжала домой к любимому, просила проводить и отношения вновь обретали новый смысл.