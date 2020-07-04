Вышел фильм о преследовании геев в Чечне

Кадр: «Добро пожаловать в Чечню»

Вышел документальный фильм Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню». Лента опубликована на YouTube-канале LGBTQ World.

Фильм рассказывает о преследовании геев в Чечне. Также зрителей знакомят с группой активистов, которые борются с репрессиями в отношении представителей ЛГБТ, проживающих на территории республики.

Премьера фильма прошла 30 июня на YouTube-канале компании HBO. Ранее фильм показали на «Сандэнсе» и Берлинском кинофестивале.

О массовых преследованиях геев в Чечне впервые стало известно в 2017 году. «Новая газета» писала о сотнях задержанных, которых поместили в секретные тюрьмы, избивали, пытали током и заставляли назвать имена знакомых гомосексуалистов.