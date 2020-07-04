Профессор из Бельгии дал неутешительный прогноз по поводу пандемии коронавируса

Реальное количество людей, зараженных коронавирусом, практически в три раза больше, чем рассказывают власти. Соответственно, все усилия медиков не приносят нужного результата. Также не стоит ожидать того, что волшебной палочкой станет разработанная вакцина. Возможно, пандемия будет продолжаться еще на протяжении нескольких лет и станет причиной ужасного социального кризиса. Подобное заявление сделал известный специалист по ВИЧ и Эболе, профессор Питер Пиот, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Профессор Питер Пиот переболел коронавирусом еще в начале этого года. На своем личном опыте он понял, что болезнь не настолько безобидная, как может показаться на первый взгляд. Он смог посмотреть на проблему с совершенно иной стороны. В первую очередь профессор сказал, что тот кризис, который наблюдается сегодня, является социальным. Власти больше переживают о том, как бы сгладить возникшую кривую, а не за людей. Кроме того, он уверен, что статистику зараженных коронавирусом значительно приуменьшают. На самом деле больных не 9 миллионов, а около 20. Коронавирус стал причиной ужасного социального кризиса и некоторым странам Европы практически удалось победить первую волну заболевания. Но не стоит радоваться раньше времени, ведь очень скоро может начаться вторая волна.Профессор также считает, что вся правда заключается в том, что человечество находится только в самом начале пандемии и самые ужасные события еще впереди. До тех пор, пока есть люди, которые больше остальных уязвимы к коронавирусу, победить заболевание полностью не получится и вирус будет дальше заражать. По прогнозам специалиста, пандемия может затянуться на несколько лет и стать причиной смерти огромного количества людей по всему миру.Также профессор не уверен в том, что вакцина окажется действительно эффективной. Возможно, с ее помощью заболевание будет только немного легче переноситься. Поэтому стоит и дальше придерживаться карантина.