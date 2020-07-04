За Октябрьским переворотом стояли царские генералы

Историческое значение Октябрьской революции (до 1927 года даже большевики называли ее переворотом) трудно недооценить, она положила начало «красному проекту», позволившему реализовывать совершенно другую модель общественного устройства и строить общество социальной справедливости.По канонической версии, революцию совершила большевистская партия, которая сформировала Военно-революционный комитет, организовала свержение Временного правительства, подняла пролетариат Петрограда, создала «Красную гвардию», которая захватила ключевые точки столицы, Зимний дворец и взяла власть в свои руки.С другой стороны, как неподготовленная масса «партийцев», рабочих и солдат смогла совершить переворот, требующий тщательной подготовки, штабной работы и подготовки сил и средств для совершения такой уникальной операции? Как ВРК, где в руководстве был только один военный, всего лишь подпоручик Антонов-Овсеенко, мог подготовить и успешно осуществить такую уникальную операцию?

Совпадение интересов большевиков и генералов

Явно была еще одна сила, целенаправленно готовившая переворот. Ленин в своей записке 24 октября 1917 года пишет: «Кто должен взять власть? Это сейчас не важно: пусть её возьмёт Военно-революционный комитет или „другое учреждение“… Взятие власти есть дело восстания, его политическая цель выяснится после взятия». Также на 1-м съезде Коминтерна в 1919 году он заявил: «Октябрьский переворот — это буржуазная революция». О чем говорят эти слова Ленина и каком «другом учреждении» он упоминает?По исследованиям российского историка Фурсова и писателя Стрижака, при безусловной политической руководящей роли большевистской партии непосредственное руководство захватом власти осуществляли патриотически настроенные высокопоставленные генералы Разведывательного управления Генштаба российской армии. Прямых доказательств этому нет, есть масса косвенных, подтверждающих такую версию.Почему царские генералы пошли на коалицию с большевиками?У Октября была предыстория, связанная с Февралем, закончившимся свержением царя. Против непопулярного монарха еще с 1915 года готовилось четыре заговора: дворцовый, военный, разведок Англии (Франции) и масонов, которых представляли Госдума, эсеры и меньшевики.В начале марта 1917 года после отречения царя власть в России захватили масоны. Госдума сформировала Временное правительство, которое приступило к развалу государства и армии. Был издан «Приказ №1», в армии отменялось подчинение офицерам, создавались солдатские комитеты, которые принимали решение, выполнять приказы или нет. Без дисциплины фронт начал разваливаться, попытки Временного правительства под давлением союзников провести наступление закончились провалом, правительство до Октября менялось четыре раза, но все время находилось под контролем Англии и Франции, стремящихся развалить и ослабить Россию.Видя надвигающуюся катастрофу, патриотически настроенные офицеры Генштаба начали искать силу, способную предотвратить развал страны. Они остановились на партии большевиков, которая набирала силу и влияние, к тому же с руководством партии были контакты через члена ЦК ВКП(б) Владимира Бонч-Бруевича и его брата генерала Михаила Бонч-Бруевича, начальника штаба Северного фронта.В партии большевиков было два крыла: коммунисты-интернационалисты, мечтающие о мировой революции, которых позже стал представлять Троцкий, и революционеры, стремящиеся изменить строй в России, которых представляли Сталин и Дзержинский, имевшие к тому же опыт организации восстаний и сопротивления властям.Следует отметить, что будущие участники переворота начали прибывать в Петроград уже после Февраля, Сталин из ссылки — 12 марта, Ленин из Швейцарии — 3 апреля, а Троцкий из США — только 4 мая, времени на подготовку восстания у них, естественно, не было. К тому же у Сталина с Лениным возникли разногласия о дальнейших путях борьбы и использования армии. После переговоров они пришли к согласию и в ЦК РКП(б) было создано в апреле Военное бюро, которое возглавили Сталин и Дзержинский.Генералы понимали, что страна разваливается и надо срочно принимать меры по отстранению от власти ставленников Англии и Франции, прекращать войну и заключать мир, распускать разложившуюся армию и формировать новую, способную защитить империю. Они предлагали немедленно национализировать оборонную и металлургическую промышленность и начать перевооружение армии, поскольку через двадцать лет начнется новая война и Россия должна быть готова к ней. С такими предложениями генералы выходили к царю еще в 1916 году, но тот не поддержал генералов.

Совместные действия против Временного правительства и Корнилова

Интересы генералов и части руководства большевиков совпали, и с мая между ними начались контакты. В июне большевики решили в день открытия 1-го съезда Советов начать вооруженное восстание с целью захватить власть и немедленно заключить мир, но съезд запретил им проводить намеченную демонстрацию. Большевиков начали обвинять в измене и работе на Германию, Ленину пришлось покинуть Петроград, партией стал руководить Сталин, он и Дзержинский продолжили подготовку к восстанию.В начале июля генералы предупредили большевиков, что против них готовится провокация. ЦК ВКП(б) под руководством Сталина 3 июля принимает воззвание к рабочим и солдатам не идти на провокации анархистов, но Каменев и Троцкий призвали солдат начать восстание. Кровопролития удалось избежать, Сталин и начальник Разведуправления генерал Потапов не допустили этого. Против руководства большевиков начались репрессии, выдали ордера на арест всего руководства, в том числе и Ленина, но в этих списках не было истинных руководителей восстания, Сталина и Дзержинского, генералы вывели их из под удара.Августовский корниловский мятеж также весьма примечателен, Корнилов был ставленником англичан и при их протекции и поддержке Временного правительства за несколько месяцев продвинулся из генерал-майора в генерал-аншефы и стал верховным главнокомандующим. Англичане и масоны продвигали его в диктаторы, чтобы он находился под их контролем и продолжал войну с Германией.На Петроград должна была наступать армия Крымова, в которой практически не было русских дивизий, а только донские казаки и кавказцы, а бронеавтомобилями управляли английские офицеры.Войска не дошли до столицы. До сих пор ходят смехотворные легенды, что казаков разагитировали большевики и они отказались идти на Петроград. Фактически российские генералы не позволили осуществить мятеж. По команде командующего Северным фронтом генерала Клембовского и начальника штаба фронта генерала Бонч-Бруевича сотни эшелонов армии Крымова были растащены по восьми железным дорогам и брошены в глухих лесах без паровозов, продовольствия и фуража.Корниловский мятеж был подавлен, заговорщики арестованы. Но в ноябре корниловцы вновь заявили о себе. Руководитель Ставки генерал Духонин отказался выполнять приказы советского правительства о заключении мира с Германией, освободил арестованных генералов и поднял мятеж. В ставку была послана спецгруппа Разведуправления, Духонин был убит, но корниловцы успели уйти на Дон.

План генералов

В сгущавшейся вокруг России обстановке и при наличии «пятой колонны» в среде генералитета группа генералов в сентябре подготовила секретный план с немедленным заключением мира с Германией, демобилизацией разложившейся армии, выставлением против противника «завесы» из 10 корпусов (наполовину из офицерского состава) и формированием новой социалистической армии.Генералы понимали, что после Февраля народ не примет их власть, таким легитимным органом власти вместо продажного режима Временного правительства могли стать только Советы, и они начали содействовать большевикам в установлении их контроля над Советами. Через аппарат ВКП(б) в сентябре началась агитация и давление за созыв 2-го съезда Советов, который в итоге назначили на 20 октября. К этой дате было намечено и вооруженное восстание.

Осуществление октябрьского переворота

Информация и том, что 20 октября большевики будут брать власть, быстро разнеслась по Петрограду, а все крупные газеты с 14 октября ввели ежедневную рубрику «К выступлению большевиков». В начале октября в Петроград вернулся Ленин, 10 и 16 октября состоялось два заседания ЦК ВКП(б), на которых его члены выступили против переворота и захвата власти, а Каменев и Зиновьев опубликовали известную статью, что они против вооруженного восстания. Для отмежевания от большевиков и этой даты ВЦИК Советов перенес съезд на 25 октября.Военный министр генерал Верховский, состоящий в заговоре, пытался 21 октября убедить Временное правительство о немедленном начале переговоров о мире с Германией, в ответ его уволили с этой должности. В этот же день на заседании ЦК ВКП(б) для руководства восстанием был создан Практический центр, который возглавили Сталин, Дзержинский и Урицкий. Было принято решение начать восстание 24 октября и к открытию съезда Советов передать ему захваченную власть.

Какими же силами осуществлялось восстание? По канонической версии, восстанием руководил Петроградский Военно-революционный комитет во главе с Троцким, возглавившим революционный пролетариат в составе 40 тысяч вооруженных красногвардейцев, которые и осуществили переворот. Здесь сразу следует ответить на вопрос: кто же такие «красногвардейцы»?В конце апреля большевики организовали охранные отряды «Рабочей гвардии» и им хорошо платили. Эти отряды быстро взяли под контроль анархисты и переименовали их в «Красную гвардию».Основной костяк «Красной гвардии» составляли бандиты и воры, ринувшиеся в эту организацию. Они имели мандаты, огнестрельное оружие и безнаказанно грабили в городе. При корниловском мятеже Керенский раздал «народу для защиты Петрограда» 50 тысяч винтовок, которые в основном оказались в руках бандитствующих «красногвардейцев».Созданный Петросоветом 12 октября Военно-революционный комитет, возглавляемый Троцким, Подвойским, Антоновым-Овсеенко и Лазимиром, из которых, кроме подпоручика Антонова-Овсеенко, никто не был военным, руководить переворотом в принципе не мог. Хорошо организованный и бескровный захват власти могли организовать только подготовленные штабные офицеры. ВРК был ширмой, за которой Практический центр под руководством и участии офицеров Разведуправления руководил восстанием.Впоследствии эти офицеры участвовали в формировании Красной армии, а начальник Разведуправления генерал Потапов остался начальником разведки Штаба Красной армии. При этом никто из них не пострадал даже в период репрессий в 30-е, Сталин умел ценить кадры.Военно-революционный комитет ничем не распоряжался, он заседал, призывал к революции и взывал к бандитствующей «Красной гвардии», которая вместо захвата основных точек столицы под видом революции грабила город и население. После переворота войскам ВЧК пришлось уничтожать расплодившиеся отряды «красногвардейцев», грабившие уже не только Петроград, а и его окрестности. Полностью бандиты были ликвидированы только к сентябрю 1918 года.Под руководством офицеров разведки и Дзержинского с мая по октябрь 1917 года в лесах под Петроградом готовились отряды боевиков по программе профессиональных диверсантов. Именно они малыми группами совместно с диверсантами разведки 24 октября овладели всеми узловыми точками Петрограда, а командующий Петроградским военным округом Полковников, участвующий в заговоре, доложил об этом главкому Духонину только утром 25 октября, когда переворот уже был осуществлен.Специальные группы без шума овладевали почтамтом, телеграфом, вокзалами. Все они продолжали работать, просто вводилась прослушка и разъединение ненужных разговоров, а письма и телеграммы подвергались цензуре. На вокзалах диспетчерам подсказывали, какие и куда эшелоны надо отправлять, всё это осуществляли специально подготовленные люди.Главной задачей восстания было не допустить противодействия 200-тысячного гарнизона Петрограда. Он состоял в основном из резервных и учебных полков. Солдаты были разложены, не хотели ехать на фронт, ненавидели Керенского и ругали большевиков, и их легко было удержать в казармах. Для острастки гарнизона восставшие использовали матросов Балтийского флота.В восстании принимали активное участие практически все высшие офицеры морского министерства и командования Балтийским флотом. Под их руководством в акваторию Невы было введено 12 кораблей, том числе крейсер «Аврора» и миноносец «Самсон», прикрывавший «Аврору», которая была резервным штабом восстания.Крейсер «Аврора» стоял на заводе в ремонте, были отданы приказы завершить ремонт до 20 октября, загрузить крейсер углем, нефтью, боеприпасами и вывести в Неву вблизи Зимнего дворца.Как все это могли организовать матрос «Центробалта» Дыбенко и его «матросня»? Такие действия по команде исполняли десятки морских офицеров и сотни матросов, руководимые из единого центра.Где же находился штаб восстания? Официально это Смольный и ВРК, которые к восстанию не имели никакого отношения. Штаб должен быть незаметным, чтобы его не могли ликвидировать, обладать специальными средствами связи и возможностью быстро эвакуироваться на резервный командный пункт. Такое помещение было предусмотрено, это здание на Воскресенской набережной, где размещалась контрразведка Петроградского военного округа и откуда можно было быстро на моторной лодке перебраться на «Аврору».

Захват Зимнего дворца

Керенский 24 октября еще верил, что у него есть верные войска для подавления восстания, которые он ждал от командующего Северным фронтом генерала Черемисова, участника заговора, который никого посылать в Петроград не собирался. Утром 25 октября Керенский провел в Главном штабе совещание с министрами и на машине посла США уехал встречать войска и больше в город не возвращался. К полудню министры перешли в Зимний дворец под защиту юнкеров.Зимний защищали верные Керенскому войска, казаки, юнкера и женский батальон. После переговоров почти все они покинули площадь и дворец. Когда стемнело, в предчувствии добычи подтянулась и «Красная гвардия», началась нервозная вялая перестрелка, от которой погибло два человека. Прозвучали два выстрела из зенитных орудий «Авроры» не для начала штурма, а нагнетания обстановки и воздействия на защитников Зимнего дворца, артиллерия Петропавловской крепости огонь не открывала, артиллеристы заняли нейтральную позицию.Никакого штурма дворца не было, группы Дзержинского и диверсанты разведки через подвал проникли во дворец и приступили к его зачистке. К часу ночи дворец был полностью зачищен, сотни перепуганных офицеров и юнкеров собрали в вестибюле и отпустили. Почетную миссию ареста министров поручили отряду ВРК под командованием Чудновского для предъявления их съезду Советов в подтверждение низложения власти и препровождения министров в Петропавловскую крепость. Когда все было кончено и дворец опустел, начался «штурм» Зимнего дворца, тысячи озверевших «красногвардейцев» бросились грабить дворец. Новой власти потом долго пришлось объяснять, почему дворец был разграблен.

Установление власти большевиков

Съезд Советов начал свое заседание в 23 часа 25 октября, большевиков было меньшинство, съезд не признавал их переворота, меньшевики и эсеры в знак протеста покинули съезд, дав большевикам возможность принять «Декрет о мире» и создать свое правительство.В вопросе прекращения войны Ленин и Сталин были в меньшинстве в ЦК и правительстве. Под давлением генералов созыв Учредительного собрания перенесли на 3 января в надежде к тому времени заключить договор о мире, и 3 декабря начались переговоры.С учетом того, что большевики в Учредительном собрании получили только четверть голосов, 3 января 1918 года они распустили собрание и объявили Россию Республикой Советов.Подписывать договор о мире был направлен министр иностранных дел Троцкий, который, выполняя заказ США и Англии, занял позицию «ни мира, ни войны» и договор не подписывал, удерживая немецкие войска на восточном фронте. Он часто связывался с Лениным, который отвечал «надо посоветоваться со Сталиным», находившимся на связи с генералами Генштаба.В ответ немцы начали 18 февраля наступление, защищать Россию было некому и нечем, немцы беспрепятственно заняли большие территории и без боя взяли Нарву и Псков. Делегация военных во главе с начальником Ставки генералом Бонч-Бруевичем 22 февраля встретилась с Лениным и Сталиным и убедила их подписывать мир на любых условиях. Мир был подписан 3 марта на условиях втрое худших, чем в декабре, а 4 марта учрежден Высший военный совет, который возглавил генерал Бонч-Бруевич. Троцкий все-таки добился 19 марта смещения Бонч-Бруевича и сам занял его место и с этого момента начал превозносить себя как руководителя восстания и создателя Красной армии.

Кто создал Красную армию

Басня «Троцкий — создатель Красной армии» навязывается до сих пор. Мало кто задумывается, что Красная армия создавалась не ушлым политиканом Бронштейном, а усилиями десятков лучших генералов императорской армии и более чем ста тысячами боевых офицеров, прошедших две войны и имеющих колоссальный опыт военного строительства. Под руководством генералов Генштаба именно они разрабатывали мобилизационные планы, готовили уставы для родов войск, организовывали производство оружия, формировали воинские части и армии, комплектовали офицерским составом, разрабатывали и руководили боевыми операциями.Из истории мы знаем, что Красная армия победила под руководством Троцкого, Фрунзе, Блюхера, Буденного, Чапаева, подпоручика (маршала) Тухачевского. А где же славные имена русского генералитета и офицерства, создававших и возглавлявших Красную армию? Кто помнит о генералах Селивачеве, Гиттисе, Парском, Петине, Самойло, командовавших фронтами Красной армии? Об адмиралах Иванове, Альтфатере, Беренсе. Немитце, Развозове, Зарубаеве, руководивших морскими силами и всеми флотами Республики?В Красной Армии на различных должностях также служили генералы Шейдеман, Черемисов, Цуриков, Клембовский, Белькович, Балуев, Баланин, Шуваев, Лечицкий, Соковнин, Огородников, Надежный, Искрицкий, в Академии РККА будущих генералов готовили генерал-аншефы Данилов, Гутор и Зайончковский, а штаб Красной армии создавался усилиями полковников Генштаба Лебедева, Вацетиса, Шапошникова.Помимо советских руководителей Красной армии, негоже забывать фамилии генералов и офицеров императорской русской армии, ставших на защиту Отечества и приложивших немало усилий для формирования Красной армии, через двадцать лет столкнувшейся с гитлеровской военной машиной и сломавшей ей хребет.