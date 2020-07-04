Смартфоны и голограммы в французском фильме 1947 года

Документальный фильм созданный во Франции в 1947 году, прогнозирует эволюцию телевидения в переносимом карманном формате по типу современных смартфонов, телевизоры стационарные и настенные, а так же автомобильные. Все показываемое в этом фильме настолько похоже на современность, что остается только удивляться прозорливости его создателей.Люди, использующие миниатюрные телевизионные устройства в общественных местах; профессиональные встречи, проводимые с помощью видеотелефонов; автомобили, оборудованные телевизионными экранами; магазины, рекламирующие свои товары на телевидении: голограммы. Хотя небольшие карманные устройства, используемые в фильме, имеют длинные выдвижные антенны, которые напоминают первые сотовые телефоны, на самом деле они действительно отражают сегодняшние смартфоны, которые находятся в кармане почти каждого человека.

В конце фильма зрители переносятся в спальню супружеской пары, где мужчина испытывает проблемы со сном. Ему кажется, что он «вызывает» голограмму танцующей женщины, которая появляется в нижней части кровати и наблюдает за ней, пока его жена спит рядом с ним. Фильм о грядущем телевизионном использовании действительно представляется довольно точным прогнозом современных цифровых медиа в отношении гибкости и гибридности медиатехнологий и их различных форм потребления.