Бывшего начальника алтайской колонии подозревают создании положительного образа криминального авторитета

Следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника одной из алтайских исправительных колоний. Его подозревают в том, что он давал незаконные указания подчиненным, чтобы улучшить «образ» и создать положительную характеристику осужденному криминальному авторитету и перевести того в более мягкие условия содержания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, в мае 2015 года начальник ФКУ «Исправительная колония № 2» регионального УФСИН, действуя из личной заинтересованности и явно превышая свои должностные полномочия, давал незаконные указания своим подчиненным об изготовлении положительных характеристик, применении поощрений в виде объявления благодарностей и снятия ранее наложенных взысканий в отношении одного из осужденных – лидера банды «Севастопольские». Преступник отбывал наказание в Республике Алтай с 2011 года за совершение бандитизма и серии убийств.

Как считают следователи, фактически лидер банды являлся злостным нарушителем режима, но для того, чтобы создать преступнику условия для перевода в более гуманную колонию-поселение, руководитель исправительного учреждения решил подправить «образ» главаря банды. Своих целей начальник колонии достиг: в мае 2015 года по ходатайству осужденного на основании сфальсифицированных положительных характеристик суд вынес решение о переводе преступника из колонии общего режима в колонию-поселение.

В итоге факт совершения преступления выявили следователи регионального СУ СКР и оперативные службы УФСБ России по Республике Алтай. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время по уголовному делу о превышении должностных полномочий проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, установление всех обстоятельств произошедшего.