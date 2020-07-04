Более 6,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Более 6,8 тыс. военных России вылечились от COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Уточняется, что за минувшие сутки выздоровели 102 человека.

Общее количество вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 785, рассказали в ведомстве.

На сегодняшний день в военных учреждениях страны зафиксировано 1 273 военнослужащих с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 235 военных.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 520 тыс. человек.

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