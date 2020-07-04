В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

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В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА «Новости».

По словам сенатора Сергея Цекова, полуостров не нуждается в чьем-то признании, поэтому в стране не удивились заявлению турецкого министра.

«Для Крыма самое главное признание – это признание и поддержка России», — добавил Цеков.

Он уверен, что рано или поздно мировое сообщество сможет прийти к признанию Крыма российской территорией, ведь это уже свершившийся исторический факт.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали это решение. Украина продолжает считать Крым своей оккупированной территорией.

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