Впервые в истории: ученые смогли омолодить клетки человека

Ученые из Стэнфордского университета сделали что-то действительно нереальное. Впервые специалистам удалось омолодить клетки в человеческом организме. Они рассказали о том, что омоложенный материал начал очень хорошо впитывать необходимые питательные вещества и при этом одновременно начал избавляться от вызывающего старения клеточного мусора, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Результаты исследования были опубликованы в популярном научном журнале Nature. В статье говорится о том, что ученые инициировали запуск определенного механизма, с помощью которого началась выработка определенных белков на нужное для получения положительного результата время. «В результате проведенного с РНК эксперимента, клетка начала производить факторы, получившие название Яманака. Это значит, что клетка начала выделять специальные белки, которые очень важны для полноценного развития эмбриона. Также нужно было удалить клеточный мусор с ДНК, но при этом не позволить трансформировать опытному материалу, который присутствует в плюрипотентных стволовых клетках. За счет полученного омоложения процессы старения не только начали затормаживаться, но и возвращаться вспять», — рассказывается в исследовании. Ученые после этого заявили о том, что используемые для эксперимента клетки в результате действительно заметно омолодились. В итоге они оказались в среднем на 2-3 года младше других клеток, которые не были использованы для исследования. Эксперты добавили, что полученные результаты играют очень важную роль в изучении процесса старения. Они сказали, что в скором будущем могут быть разработаны специальные препараты, которые помогут вылечить заболевания, возникающие в результате старения организма.