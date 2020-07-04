Бывший министр связи Татарстана и России Николай Никифоров развелся с женой

Бывший министр связи и массовых коммуникаций РФ и информатизации и связи РТ Николай Никифоров развелся с женой Светланой. Об этом его бывшая супруга сообщила на свой странице в «Инстаграме».

«Ну что, котики, полетели в уязвимость. Я в разводе уже два месяца», — написала она.

По словам Никифоровой, она чувствует себя очень плохо, но в жалости не нуждается. «Держу сердце нараспашку и благодарю за все, как есть», — добавила она.

Напомним, Никифоров возглавлял минсвязи Татарстана с 2010 по 2012 год, затем руководил минсвязи РФ до 2018-го. В браке со Светланой воспитывал сына и дочь, у него есть еще два ребенка.