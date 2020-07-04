Дженнифер Грей и Кларк Грегг разводятся после 19 лет брака

Звезда фильма «Грязные танцы», 60-летняя Дженнифер Грей и 58-летний актер Кларк Грегг разводятся. Пара, которая прожила вместе 19 лет, сообщила о разрыве в инстаграме, отметив, что они расстались еще в январе.

Мы навсегда останемся одной семьей, в которой любят, заботятся и ценят друг друга. Это решение нам далось нелегко, но мы остаемся близкими людьми и глубоко благодарны друг другу за совместную жизнь и нашу потрясающую дочь, которую воспитали. Мы плачем, пока пишем этот пост,

— говорится в официальном заявлении.

Грей и Грегг стали встречаться в 2000-м, год спустя они поженились на пляже острова Мартас-Винъярд. В декабре того же года на свет появилась их единственная дочь Стелла Грегг — сейчас ей 18 лет.

Кларк Грегг с дочкой