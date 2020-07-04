Пережившие Холокост рассказали о жестоких уловках нацистов

Бывший немецко-фашистский концлагерь на территории Польши близ города Освенцима (1940-1945 гг.) — ныне мемориальный музейФото: Михаил Дмитриев / РИА Новости

Пережившие холокост узники нацистских концлагерей раскрыли жестокие уловки, которые офицеры применяли во время отбора детей для чудовищных медицинских экспериментов, сообщает The Daily Mail.

Сестры итальянского происхождения Андреа и Татьяна Буччи (Andrea, Tatiana Bucci) снялись в документальном фильме Netflix «Анна Франк — параллельные истории» («Anne Frank — Parallel Stories»). Они рассказали, как всей семьей попали в концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в 1944 году и вероятно встретили там Йосефа Менгеле, которому заключенные дали прозвище «Ангел Смерти». Он был врачом и проводил опыты на людях, в частности, на близнецах.

Две сестры оказались в лагере вместе с двоюродным братом Серджио, и нацисты приняли их за тройняшек. «Я помню, что этот человек пришел, он мог быть Менглем, и он спросил нас, не хотим ли мы пойти к маме», — рассказывает Андреа.

Детям говорили, чтобы они не делали шаг вперед, если Менглем их попросит. Однако их двоюродный брат Серхио не прислушался и вышел вперед. Буччи отметила, что чувствовала неописуемую боль на сердце, поскольку ее брат шел на эксперименты, думая, что встретиться с мамой. Это была одна из жестких уловок нацистов, говорят бывшие узники.

Они вспоминают, что в лагерях было много трупов и видеть их «стало нормой».

В период Второй мировой войны около 1,3 миллиона человек были отправлены в Освенцим, из них погибли 1,1 миллиона человек. По другим подсчетам, в лагере погибли до четырех миллионов человек. Аушвиц-Биркенау был освобожден советскими войсками 27 января 1945 года, этот день отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.