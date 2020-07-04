Самостоятельно вернувшихся на родину россиян попросили вернуть деньги

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Министерство иностранных дел (МИД) России попросило россиян, которые самостоятельно вернулись в страну и не уведомили вовремя о прибытии обратно, возвратить перечисленные им деньги. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства», — говорится в уведомлениях, отправленных в личные кабинеты на портале госуслуг и также на электронные почты россиян.

Кроме того, МИД предлагает гражданам возвратить финансы в течение пяти рабочих дней с момента получения подобных сообщений.

В связи с начавшейся пандемией коронавируса Россия с 27 марта прекратила все авиасообщения с другими странами. Исключением стали только вывозные и заранее спланированные с российским правительством рейсы, а также немногочисленные почтовые, санитарные и гуманитарные авиаперелеты.