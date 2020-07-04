Итоги голосования по Конституции столичного участка признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на участке 2783 в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщает «Интерфакс».

Так выглядит КОИБ.

Олег Богданов

«ТИК приняла решение признать недействительными результаты голосования на участке 2783 в Раменках», — сказал зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов 2 июля.

По его словам, речь идет об участке, где в ходе видеонаблюдения зафиксирован вброс бюллетеней.

«Подведем результаты (голосования) без этого участка, такое уже бывало раньше… результаты данного участка не повлияют в целом на легитимность», — сказал РИА Новости зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, отвечая на вопрос, как данная ситуация повлияет на результаты голосования и легитимность.

1 июля прошел Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ.

О районе

Раменки — район в Москве, расположенный в Западном административном округе, а также соответствующее ему одноименное внутригородское муниципальное образование.

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