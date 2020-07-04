Девушка, пережившая удар молнии, рассказала об ужасной боли

Девушка не перестает благодарить судьбу за подаренную возможность продолжать жить и видеть своих детей. И это при том, что каждый день американка переживает мучительную боль, плюс, у нее начались проблемы со зрением.

Инцидент произошел 1 июля, когда Шелби находилась дома. Она потянулась к выключателю лампы и неожиданно увидела яркий свет. Как позже выяснилось, то был мощнейший удар молнии, который каким-то образом возник в квартире. Разряд был настолько сильным, что девушку отбросило в сторону.

Приехавшие на место происшествия врачи дали Шелби миорелаксанты, чтобы ее мышцы расслабились. После прибытия в больницу у девушки случился припадок: все мышцы сжались, спазм обездвижил конечности. Молния частично стерла память девушки, поэтому многое, о чем она рассказала, ‒ это пересказ истории очевидцами.

Клоф уже выписалась из больницы. Она потихоньку восстанавливается после случившегося: в этом ей помогают дети и свекровь. До сих пор непонятно, как молния смогла проникнуть в помещение.

Согласно статистике, ежегодно от молний погибают 24 тыс. человек, а тяжелые травмы получают 240 тысяч. Смертность составляет примерно 10%. В Сети много историй выживших, которые в деталях рассказывают свои переживания и ощущения.